Полуразрушенную мельницу XIX века превратили в элитное жильё

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Полуразрушенную мельницу XIX века превратили в элитное жильё

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Теперь особняк выставлен на продажу по цене однокомнатной квартиры в престижном районе Лондона за £1,2 млн (96 млн рублей по нынешнему курсу).

20 лет назад мельницу с участком площадью 2,4 га купил человек по имени Гордон Маршалл

<p>Фото © Your Move</p>

Постройка 1840-го года расположена в деревне Брант Бротон, в графстве Линкольншир

<p>Фото © Gordon Marshall</p>

В 2007 году Гордон превратил заброшенное строение в просторный шестиэтажный дом на шесть спален. А в отдельном цехе открыл производство мебели

<p>Фото © Your Move</p>

"Паруса мельницы были давно снесены, но я всегда мечтал превратить её в дом. Ремонт занял около трёх лет"

Грдон Маршалл

<p>Фото © Your Move</p>

На реставрацию постройки потребовалось три года, кроме того, Маршалл задействовал в работе архитекторов и инженеров

<p>Фото © Your Move</p>

На первом этаже бывшей мельницы находится зимний сад

<p>Фото © Your Move</p>

На вверх ведут 68 ступенек. На втором этаже, куда можно попасть через атриум, расположена главная спальня с ванной комнатой

<p>Фото © Your Move</p>

В настоящее время спальни не используются по назначению, но, по словам хозяина, в них "можно устраивать вечеринки"

<p>Фото © Your Move</p>

На шестом этаже — смотровая площадка, с которой открывается вид на местные красоты

<p>Фото © Your Move</p>

80-летний Гордон Маршалл прожил в этом доме 35 лет, но ему стало сложно следить за хозяйством. Стоимость мельницы — £1,2 млн (96 млн рублей)

<p>Фото © Your Move</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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