Полуразрушенную мельницу XIX века превратили в элитное жильё

Теперь особняк выставлен на продажу по цене однокомнатной квартиры в престижном районе Лондона за £1,2 млн (96 млн рублей по нынешнему курсу).

20 лет назад мельницу с участком площадью 2,4 га купил человек по имени Гордон Маршалл

Постройка 1840-го года расположена в деревне Брант Бротон, в графстве Линкольншир

В 2007 году Гордон превратил заброшенное строение в просторный шестиэтажный дом на шесть спален. А в отдельном цехе открыл производство мебели

"Паруса мельницы были давно снесены, но я всегда мечтал превратить её в дом. Ремонт занял около трёх лет" Грдон Маршалл

На реставрацию постройки потребовалось три года, кроме того, Маршалл задействовал в работе архитекторов и инженеров

На первом этаже бывшей мельницы находится зимний сад

На вверх ведут 68 ступенек. На втором этаже, куда можно попасть через атриум, расположена главная спальня с ванной комнатой

В настоящее время спальни не используются по назначению, но, по словам хозяина, в них "можно устраивать вечеринки"

На шестом этаже — смотровая площадка, с которой открывается вид на местные красоты

80-летний Гордон Маршалл прожил в этом доме 35 лет, но ему стало сложно следить за хозяйством. Стоимость мельницы — £1,2 млн (96 млн рублей)