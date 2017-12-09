18-летний сын Бекхэма сделал большую татуировку купидона на груди

Поклонники юного Бекхэма по-разному оценили его новую татуировку. Кто-то счёл рисунок красивым, другие же едко прокомментировали фотографию.
Выглядит как роспись в моей ванной комнате
celiabell
Это не первая, но, пожалуй, самая спорная татуировка молодого человека. Летом он уже выкладывал на своей странице в "Инстаграме" фотографии расписных рук, и большинство поклонников отнеслось к ним благосклонно.
Ранее СМИ сообщали, что Бруклин сделал предложение своей девушке Хлое Морец и та ответила согласием. Быть может, именно в честь этого события молодой человек украсил своё тело такой романтичной татуировкой.
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