18-летний сын Бекхэма сделал большую татуировку купидона на груди

Бруклин Бекхэм — сын прославленного футболиста и парень актрисы Хлои Морец — сделал на груди татуировку с изображением купидона. Фотографией наколки поделился любимый мастер Бруклина Doctor Woo.

Публикация от Doctor Woo (@_dr_woo_) Дек 5 2017 в 2:17 PST

Поклонники юного Бекхэма по-разному оценили его новую татуировку. Кто-то счёл рисунок красивым, другие же едко прокомментировали фотографию.

Выглядит как роспись в моей ванной комнате celiabell

Это не первая, но, пожалуй, самая спорная татуировка молодого человека. Летом он уже выкладывал на своей странице в "Инстаграме" фотографии расписных рук, и большинство поклонников отнеслось к ним благосклонно.

Публикация от bb (@brooklynbeckham) Июл 10 2017 в 9:23 PDT

Ранее СМИ сообщали, что Бруклин сделал предложение своей девушке Хлое Морец и та ответила согласием. Быть может, именно в честь этого события молодой человек украсил своё тело такой романтичной татуировкой.