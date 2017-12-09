Целая деревня в Восточной Германии продаётся за €125 тыс.

В Германии на аукцион выставлена целая деревня — стартовая цена двенадцати домов в Алвине составляет всего €125 тысяч. В настоящий момент в деревне проживают всего 20 человек, и большинство из них пенсионеры.

Когда-то в Алвине жили работники местного углеперерабатывающего завода. После падения Берлинской стены завод закрылся, и большинство молодёжи уехало из Алвина в западную Германию. Сейчас в деревне осталось всего двадцать пожилых жителей, сообщает Daily Mail.

В 2000 году Алвин был продан частным владельцам за символическую сумму, однако они не сумели восстановить деревню. Теперь поселение снова выставлено на торги, и местные жители с опасением ждут смены землевладельца.

Алвин — не единственное опустевшие селение Восточной Германии. Согласно докладу немецкого правительства, в период с 1990 по 2015 год население этого региона сократилось примерно на 15 процентов.