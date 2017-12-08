Как британец Дэн Миддлтон стал самым богатым блогером благодаря YouTube

26-летний британец Дэн Миддлтон признан журналом Forbes "богатейшим ютьюбером мира". Блогер прославился видеороликами, на которых он сам играет в компьютерные игры (главным образом в мегапопулярную Minecraft). Доход Миддлтона за 2017 год составил £12,3 млн (985 млн рублей по нынешнему курсу).

Миддлтон занял место Феликса Чельберга, известного как PewDiePie. Тот был лидером на протяжении двух лет, но в этом году скатился на шестое место, заработав $12 млн.

На втором месте — Эван Фонг и его канал VanossGaming (21 млн подписчиков). За 2017 год он заработал $15,5 млн (920 млн рублей).

Третье место заняла комедийная группа Dude Perfect (24 млн подписчиков). Прибыль — $14 млн (830 млн рублей).

В десятку лучших вошли шестилетний мальчик Ryan ToysReview ($11 млн) и стэндап-комик Лилли Сингх ($10,5 млн).

В своих видеороликах Дэн Миддлтон рассказывает о том, как успешно пройти тот или иной уровень игры

Известный под псевдонимом DanTDM ютьюбер получает прибыль главным образом от рекламы, размещаемой на его канале

На его страницу на сайте YouTube подписаны почти 17 млн человек. В общей сложности его видео просмотрели 10,7 млрд раз

Миддлтон попал в Книгу рекордов Гиннесса как основатель видеоканала, который посвящён Minecraft и имеет больше всего просмотров

Помимо работы над каналом Дэн устраивает встречи с фанатами. Продажи билетов на его выступления приносят дополнительный доход

Недавно геймер отправился в 97-дневное мировое турне. Его выступление в Сиднейском оперном театре стало вторым самым дорогим шоу за историю здания

В 2013 году Дэн Миддлтон женился на своей подруге Джемме, которая также является фанаткой Minecraft

Узнав о своём новом статусе, Дэн признался, что ошеломлён

Также ютьюбер выразил уверенность в том, что сможет работать в этом направлении до 40 лет, так как у его канала нет возрастных ограничений