Как британец Дэн Миддлтон стал самым богатым блогером благодаря YouTube

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Как британец Дэн Миддлтон стал самым богатым блогером благодаря YouTube

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26-летний британец Дэн Миддлтон признан журналом Forbes "богатейшим ютьюбером мира". Блогер прославился видеороликами, на которых он сам играет в компьютерные игры (главным образом в мегапопулярную Minecraft). Доход Миддлтона за 2017 год составил £12,3 млн (985 млн рублей по нынешнему курсу).

Миддлтон занял место Феликса Чельберга, известного как PewDiePie. Тот был лидером на протяжении двух лет, но в этом году скатился на шестое место, заработав $12 млн.

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На втором месте — Эван Фонг и его канал VanossGaming (21 млн подписчиков). За 2017 год он заработал $15,5 млн (920 млн рублей).

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Третье место заняла комедийная группа Dude Perfect (24 млн подписчиков). Прибыль — $14 млн (830 млн рублей).

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В десятку лучших вошли шестилетний мальчик Ryan ToysReview ($11 млн) и стэндап-комик Лилли Сингх ($10,5 млн).

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В своих видеороликах Дэн Миддлтон рассказывает о том, как успешно пройти тот или иной уровень игры

<p>Фото © Getty</p>

Известный под псевдонимом DanTDM ютьюбер получает прибыль главным образом от рекламы, размещаемой на его канале

<p>Фото © Getty</p>

На его страницу на сайте YouTube подписаны почти 17 млн человек. В общей сложности его видео просмотрели 10,7 млрд раз

<p>Фото © Instagram/ dantdm</p>

Миддлтон попал в Книгу рекордов Гиннесса как основатель видеоканала, который посвящён Minecraft и имеет больше всего просмотров

<p>Фото © Instagram/ dantdm</p>

Помимо работы над каналом Дэн устраивает встречи с фанатами. Продажи билетов на его выступления приносят дополнительный доход

<p>Фото © Instagram/ dantdm</p>

Недавно геймер отправился в 97-дневное мировое турне. Его выступление в Сиднейском оперном театре стало вторым самым дорогим шоу за историю здания

<p>Фото © Instagram/ dantdm</p>

В 2013 году Дэн Миддлтон женился на своей подруге Джемме, которая также является фанаткой Minecraft

<p>Фото © Instagram/ dantdm</p>

Узнав о своём новом статусе, Дэн признался, что ошеломлён

<p>Фото © Instagram/ dantdm</p>

Также ютьюбер выразил уверенность в том, что сможет работать в этом направлении до 40 лет, так как у его канала нет возрастных ограничений

<p>Фото © Instagram/ dantdm</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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