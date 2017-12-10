Змея пыталась запить мышь газировкой и застряла в банке (видео)

Приехавший на вызов специалист по рептилиям Сэлли определил её вид — это был медноголовый щитомордник.
Эта очень стеснительная и тихая рептилия, она также очень пуглива и плохо проглатывает большую пищу
Специалист по рептилиям Сэлли Уилсон
Однако, когда Сэлли освободил пресмыкающееся от оковы в виде алюминиевой банки из-под газировки, он увидел торчащий изо рта змеи мышиный хвост. Но он тут же исчез во рту змеи, когда та почувствовала свободу. Заснятый ролик Сэлли планирует использовать для нового фильма о рептилиях.
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