Змея пыталась запить мышь газировкой и застряла в банке (видео)

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Змея пыталась запить мышь газировкой и застряла в банке (видео)

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Организация по спасению рептилий в Тасмании (Reptile Rescue Incorporated) получила вызов из Уэстерн Джанкшена, где какая-то змея застряла в банке с газировкой, пишет Daily Mail.

Приехавший на вызов специалист по рептилиям Сэлли определил её вид — это был медноголовый щитомордник.

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Эта очень стеснительная и тихая рептилия, она также очень пуглива и плохо проглатывает большую пищу

Специалист по рептилиям Сэлли Уилсон

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Однако, когда Сэлли освободил пресмыкающееся от оковы в виде алюминиевой банки из-под газировки, он увидел торчащий изо рта змеи мышиный хвост. Но он тут же исчез во рту змеи, когда та почувствовала свободу. Заснятый ролик Сэлли планирует использовать для нового фильма о рептилиях.

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