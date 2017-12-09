Собаки тоже хотят быть красивыми (18 отчаянных примеров)

Как оказалось, наши четвероногие друзья питают слабость к помадам, теням и лакам. И когда хозяева не следят, их шустрые лапки лезут в косметички. Представляем вашему вниманию 18 фото их небывалой тяге к атрибутам красоты.

Его смущает, что этот розовый лак не смывается

Вы только посмотрите на эту красотку!

Кого-то поймали с поличным

Кажется, он принял помаду за что-то съедобное

Как прекрасно розовый цвет сочетается с белой шерстью

Этот пёс собирает деньги, чтобы возместить дорогую косметику хозяйки

Ему тоже придётся копить деньги

Вот что происходит, когда клыки собак добираются до бальзама для губ

А иногда им по вкусу приходятся и косметические принадлежности

Интересно, кто съел эту помаду?

Он в ужасе! Ему нужно собрать $200

Он чувствует себя красавчиком

Нет, он не видел никакой помады

Эти тени были бы целы, если бы не любовь

Кажется, он предчувствует всю боль своей хозяйки

Да, он украл румяна и помады, пока никого не было дома

Это была хорошая помада, и жила она недолго

Теперь нужно покупать новые кисточки