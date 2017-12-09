Собаки тоже хотят быть красивыми (18 отчаянных примеров)

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Собаки тоже хотят быть красивыми (18 отчаянных примеров)

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Как оказалось, наши четвероногие друзья питают слабость к помадам, теням и лакам. И когда хозяева не следят, их шустрые лапки лезут в косметички. Представляем вашему вниманию 18 фото их небывалой тяге к атрибутам красоты.

Его смущает, что этот розовый лак не смывается

<p>Фото © Splitpics.uk</p>

Вы только посмотрите на эту красотку!

<p>Фото © Splitpics.uk</p>

Кого-то поймали с поличным

<p>Фото © Splitpics.uk</p>

Кажется, он принял помаду за что-то съедобное

<p>Фото © Splitpics.uk</p>

Как прекрасно розовый цвет сочетается с белой шерстью

<p>Фото © Splitpics.uk</p>

Этот пёс собирает деньги, чтобы возместить дорогую косметику хозяйки

<p>Фото © Splitpics.uk</p>

Ему тоже придётся копить деньги

<p>Фото © Splitpics.uk</p>

Вот что происходит, когда клыки собак добираются до бальзама для губ

<p>Фото © Splitpics.uk</p>

А иногда им по вкусу приходятся и косметические принадлежности

<p>Фото © Splitpics.uk</p>

Интересно, кто съел эту помаду?

<p>Фото © Splitpics.uk</p>

Он в ужасе! Ему нужно собрать $200

<p>Фото © Splitpics.uk</p>

Он чувствует себя красавчиком

<p>Фото © Splitpics.uk</p>

Нет, он не видел никакой помады

<p>Фото © Splitpics.uk</p>

Эти тени были бы целы, если бы не любовь

<p>Фото © Splitpics.uk</p>

Кажется, он предчувствует всю боль своей хозяйки

<p>Фото © Splitpics.uk</p>

Да, он украл румяна и помады, пока никого не было дома

<p>Фото © Splitpics.uk</p>

Это была хорошая помада, и жила она недолго

<p>Фото © Splitpics.uk</p>

Теперь нужно покупать новые кисточки

<p>Фото © Splitpics.uk</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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