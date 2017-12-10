Брови в стиле рождественской ёлки стали популярным трендом в Instagram

Канадская блогерша Тейлор с 320 тыс. подписчиков в "Инстаграме" опубликовала фото с бровями в стиле ёлки и устроила опрос среди пользователей, стоит или не стоит делать подобный макияж на Рождество.
Подписчицам настолько понравилась эта идея, что они начали требовать у Тейлор видео с техникой нанесения макияжа.
Сначала с помощью щёточки и геля она сформировала из бровей ёлку и украсила её стразами.
После этого её подписчицы стали делиться своими "новогодними" бровями в "Инстаграме", при этом добавляя тени и различные аксессуары.
- Популярные
- По времени