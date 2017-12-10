Брови в стиле рождественской ёлки стали популярным трендом в Instagram

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Брови в стиле рождественской ёлки стали популярным трендом в Instagram

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Если в вашем гардеробе только однотонные платья на каждый день, а на Рождество вам нужно блистать, тогда образ спасут "рождественские" брови. А как их сделать — подскажут пользователи "Инстаграма".

Канадская блогерша Тейлор с 320 тыс. подписчиков в "Инстаграме" опубликовала фото с бровями в стиле ёлки и устроила опрос среди пользователей, стоит или не стоит делать подобный макияж на Рождество.

<p>Фото: instagram.com/taytay_xx</p>

<p>Фото: instagram.com/aliismakeup</p>

Подписчицам настолько понравилась эта идея, что они начали требовать у Тейлор видео с техникой нанесения макияжа.

<p>Фото: instagram.com/leiracosplays</p>

<p>Фото: instagram.com/rociomidna</p>

Сначала с помощью щёточки и геля она сформировала из бровей ёлку и украсила её стразами.

<p>Фото: instagram.com/zuzajonc</p>

<p>Фото: instagram.com/melimsurdy</p>

После этого её подписчицы стали делиться своими "новогодними" бровями в "Инстаграме", при этом добавляя тени и различные аксессуары.

<p>Фото: instagram.com/ginaandprince</p>

<p>Фото: instagram.com/jupuv</p>

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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