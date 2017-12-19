Как дети помогли художнику превратить металлолом в детали для потрясающего хобби

У польского художника два сына-подростка
Однажды Себастьян сделал для них скульптуру из металлолома, оставшегося в сарае
Дети остались в восторге!
С тех пор художник не перестаёт создавать удивительные работы
Его скульптуры вдохновлены научно-фантастическими фильмами и мультфильмами
Такими, как "Траснформеры"...
"ВАЛЛ-И"...
и "Миньоны"
Художник признаётся, что может просмотреть "Трансформеров" двадцать раз
Благодаря его огромной любви к фантастическим фирмам маленький гараж художника сегодня превратился в крупную компанию
Кухарский родился в Завадзке. В городе был кинотеатр, где художник впервые смог увидеть "Звёздных войн" и "Годзиллу"
Завадзке — город с металлургическим заводом. Именно из-за этого Себастьян выучился работать с металлом
Сочетание приверженности к искусству и мастерство рук сделали своё дело
Сегодня польский художник выполняет работы для заказчиков по всему миру
В том числе Канады
Он получает материалы из местных складов
Себастьян тратит на выбор материала весь день, а потом чистит его от примесей
Художник не изготавливает заранее эскизы, а сразу полагается на свою фантазию
На создание 3,5-метрового робота у Кухарского уходит два месяца. Художник планирует создать скульптуру размеров в 16 метров
Цена за работу Себастьяна Кухарского начинается от 35 тысяч злотых (582 тыс. рублей)
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