Как дети помогли художнику превратить металлолом в детали для потрясающего хобби

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Как дети помогли художнику превратить металлолом в детали для потрясающего хобби

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40-летний художник из Польши Себастьян Кухарский создаёт удивительных роботов из металлолома. Первое своё творение Себастьян построил десять лет назад по просьбе детей. Вдохновением для его скульптур служат научно-фантастические фильмы и мультфильмы, такие как "Трансформеры" и "Миньоны".

У польского художника два сына-подростка

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

Однажды Себастьян сделал для них скульптуру из металлолома, оставшегося в сарае

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

Дети остались в восторге!

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

С тех пор художник не перестаёт создавать удивительные работы

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

Его скульптуры вдохновлены научно-фантастическими фильмами и мультфильмами

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

Такими, как "Траснформеры"...

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

"ВАЛЛ-И"...

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

и "Миньоны"

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

Художник признаётся, что может просмотреть "Трансформеров" двадцать раз

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

Благодаря его огромной любви к фантастическим фирмам маленький гараж художника сегодня превратился в крупную компанию

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

Кухарский родился в Завадзке. В городе был кинотеатр, где художник впервые смог увидеть "Звёздных войн" и "Годзиллу"

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

Завадзке — город с металлургическим заводом. Именно из-за этого Себастьян выучился работать с металлом

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

Сочетание приверженности к искусству и мастерство рук сделали своё дело

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

Сегодня польский художник выполняет работы для заказчиков по всему миру

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

В том числе Канады

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

Он получает материалы из местных складов

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

Себастьян тратит на выбор материала весь день, а потом чистит его от примесей

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

Художник не изготавливает заранее эскизы, а сразу полагается на свою фантазию

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

На создание 3,5-метрового робота у Кухарского уходит два месяца. Художник планирует создать скульптуру размеров в 16 метров

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

Цена за работу Себастьяна Кухарского начинается от 35 тысяч злотых (582 тыс. рублей)

<p>Фото © Sebastian Kucharski</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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