Как дети помогли художнику превратить металлолом в детали для потрясающего хобби

40-летний художник из Польши Себастьян Кухарский создаёт удивительных роботов из металлолома. Первое своё творение Себастьян построил десять лет назад по просьбе детей. Вдохновением для его скульптур служат научно-фантастические фильмы и мультфильмы, такие как "Трансформеры" и "Миньоны".

У польского художника два сына-подростка

Однажды Себастьян сделал для них скульптуру из металлолома, оставшегося в сарае

Дети остались в восторге!

С тех пор художник не перестаёт создавать удивительные работы

Его скульптуры вдохновлены научно-фантастическими фильмами и мультфильмами

Такими, как "Траснформеры"...

"ВАЛЛ-И"...

и "Миньоны"

Художник признаётся, что может просмотреть "Трансформеров" двадцать раз

Благодаря его огромной любви к фантастическим фирмам маленький гараж художника сегодня превратился в крупную компанию

Кухарский родился в Завадзке. В городе был кинотеатр, где художник впервые смог увидеть "Звёздных войн" и "Годзиллу"

Завадзке — город с металлургическим заводом. Именно из-за этого Себастьян выучился работать с металлом

Сочетание приверженности к искусству и мастерство рук сделали своё дело

Сегодня польский художник выполняет работы для заказчиков по всему миру

В том числе Канады

Он получает материалы из местных складов

Себастьян тратит на выбор материала весь день, а потом чистит его от примесей

Художник не изготавливает заранее эскизы, а сразу полагается на свою фантазию

На создание 3,5-метрового робота у Кухарского уходит два месяца. Художник планирует создать скульптуру размеров в 16 метров

Цена за работу Себастьяна Кухарского начинается от 35 тысяч злотых (582 тыс. рублей)