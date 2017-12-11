Автора видео про плащ-невидимку, которое стало вирусным, поймали на обмане

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Автора видео про плащ-невидимку, которое стало вирусным, поймали на обмане

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Начальник полиции Чэнь Шик из Китая поразил пользователей Сети так называемой квантовой технологией. Мужчина выложил видео с удивительным плащом-невидимкой, и оно собрало больше 20 миллионов просмотров на Weibo.

Плащ сделан из квантового стелс-материала, который отражает световые волны вокруг владельца и позволяет людям стать невидимыми.

Технология может использоваться в армии при изготовлении невидимой формы для солдат

Чэнь Шик

Пользователи Weibo заинтересовались "новой технологией" и оставили несколько сотен восхищённых комментариев. Но учёные и специалисты по компьютерной графике не разделяют их восторгов, сообщает Mirror. По их мнению, никакого стелс-материала не существует в природе. Представитель компании Quantum Video Чжу Чжэньсун убеждён, что "плащ-невидимка" — не более, чем результат работы компьютерной графики.

Программное обеспечение, такое как After Effects от Adobe, Nuke или Blackmagic Fusion, может редактировать фон и растворять в нём объект. Этот эффект ранее использовался во многих боевиках

Чжу Чжэньсун

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