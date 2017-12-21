Под таким углом и эскалаторы из метро вы ещё не видели

Архитектор Крис Фокс преследовал цель привлечь внимание туристов и фотографов к архитектуре Сиднея
Так у него зародилась идея создать Interloop
Инсталляция в форме подвешенных петель размещена над потолком станции метро Wynyard
Вес конструкции составляет пять тонн
Длина Interloop — более 50 метров
Скульптура состоит из 244 деревянных ступенек и четырёх железных основ оригинальных эскалаторов
Художник использовал 80-летний деревянный эскалатор, чтобы инсталляция напоминала пассажирам о прошлом
Первый деревянный эскалатор был установлен на станции Wynyard в 1931 году, позже его заменили на стальной
Процесс установки Interloop:
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