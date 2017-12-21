Под таким углом и эскалаторы из метро вы ещё не видели

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Под таким углом и эскалаторы из метро вы ещё не видели

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Профессор архитектуры Крис Фокс из Сиднейского университета превратил 80-летний эскалатор в сюрреалистическую инсталляцию. Скульптура Interloop в виде подвешенных петель расположилась на станции Сиднейского метрополитена Wynyard. Конструкция весом более пяти тонн размещена под потолком станции.

<p>Фото © chrisfox.com.au/interloop</p>

Архитектор Крис Фокс преследовал цель привлечь внимание туристов и фотографов к архитектуре Сиднея

<p>Фото © chrisfox.com.au/interloop</p>

Так у него зародилась идея создать Interloop

<p>Фото © chrisfox.com.au/interloop</p>

Инсталляция в форме подвешенных петель размещена над потолком станции метро Wynyard

<p>Фото © chrisfox.com.au/interloop</p>

Вес конструкции составляет пять тонн

<p>Фото © chrisfox.com.au/interloop</p>

Длина Interloop — более 50 метров

<p>Фото © chrisfox.com.au/interloop</p>

Скульптура состоит из 244 деревянных ступенек и четырёх железных основ оригинальных эскалаторов

<p>Фото © chrisfox.com.au/interloop</p>

Художник использовал 80-летний деревянный эскалатор, чтобы инсталляция напоминала пассажирам о прошлом

<p>Фото © chrisfox.com.au/interloop</p>

Первый деревянный эскалатор был установлен на станции Wynyard в 1931 году, позже его заменили на стальной

<p>Фото © chrisfox.com.au/interloop</p>

Процесс установки Interloop:

<p>Фото © chrisfox.com.au/interloop</p>

<p>Фото © chrisfox.com.au/interloop</p>

<p>Фото © chrisfox.com.au/interloop</p>

<p>Фото © chrisfox.com.au/interloop</p>

<p>Фото © chrisfox.com.au/interloop</p>

<p>Фото © chrisfox.com.au/interloop</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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