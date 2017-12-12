Названа дата, когда в продажу поступят первые в мире кроссовки из графена

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Названа дата, когда в продажу поступят первые в мире кроссовки из графена

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Принципиально новый тип обуви разработали учёные Национального института графена при Манчестерском университете совместно с британским производителем экипировки для активного отдыха INOV-8.

Графен — это материал толщиной всего в 1 атом углерода. При этом он невероятно прочный.

<p>Фото © inhabitat.com</p>

В 2010 году создатели графена Андрей Гейм и Константин Новосёлов получили Нобелевскую премию.

<p>Фото © inhabitat.com</p>

Графен будет использоваться в подошве серии обуви "G" компании INOV-8. Наша уникальная рецептура делает эти подошвы на 50 % прочнее, эластичнее и устойчивее к износу по сравнению с обувью на простой резиновой подошве

Аравинд Виджаярагаван

<p>Фото © inhabitat.com</p>

Кроме того, графеновое покрытие возможно восстанавливать, это также продлевает срок службы обуви

Аравинд Виджаярагаван

<p>Фото © inhabitat.com</p>

Кроссовки на графеновой подошве появятся в продаже в 2018 году

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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