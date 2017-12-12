Названа дата, когда в продажу поступят первые в мире кроссовки из графена

Графен — это материал толщиной всего в 1 атом углерода. При этом он невероятно прочный.
В 2010 году создатели графена Андрей Гейм и Константин Новосёлов получили Нобелевскую премию.
Графен будет использоваться в подошве серии обуви "G" компании INOV-8. Наша уникальная рецептура делает эти подошвы на 50 % прочнее, эластичнее и устойчивее к износу по сравнению с обувью на простой резиновой подошве
Аравинд Виджаярагаван
Кроме того, графеновое покрытие возможно восстанавливать, это также продлевает срок службы обуви
Аравинд Виджаярагаван
Кроссовки на графеновой подошве появятся в продаже в 2018 году
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