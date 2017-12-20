Этот художник лепит "деревянные" скульптуры из глины

Скульптуры американского художника Кристофера Дэвида Уайта из Вирджинии способны обмануть зрение. Уайт виртуозно владеет глиной, сложно поверить, что в его работах не использовалось ни грамма дерева. Тем не менее это так. Мастер стремится передать отношение природы и человека, глина, в свою очередь, — это прообраз человеческого тела.

Кристофер получил степень бакалавра изящных искусств Университета Индианы в 2012 году

Три года спустя он окончил магистратуру Университета содружества Вирджинии "Изобразительные искусства" в сфере ремесел в области материаловедения

Работы художника появлялись на страницах престижных изданий, таких как Juxtapoz, Beautiful Decay, My Modern Met

Кроме того, скульптуры Уайта выставлялись в музеях и галереях

Например, в музее искусств Тэджона, в парке-музее Сувона в Южной Корее, Галерее Абмайера и Вуда в Сиэтле и др. местах притяжения

Работы Кристофера Дэвида Уайта не нуждаются в комментариях — каждый в них видит что-то своё: