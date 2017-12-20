Этот художник лепит "деревянные" скульптуры из глины

Кристофер получил степень бакалавра изящных искусств Университета Индианы в 2012 году
Три года спустя он окончил магистратуру Университета содружества Вирджинии "Изобразительные искусства" в сфере ремесел в области материаловедения
Работы художника появлялись на страницах престижных изданий, таких как Juxtapoz, Beautiful Decay, My Modern Met
Кроме того, скульптуры Уайта выставлялись в музеях и галереях
Например, в музее искусств Тэджона, в парке-музее Сувона в Южной Корее, Галерее Абмайера и Вуда в Сиэтле и др. местах притяжения
Работы Кристофера Дэвида Уайта не нуждаются в комментариях — каждый в них видит что-то своё:
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