6-метровый крокодил Доминатор вызвал панику у туристов, выпрыгнув рядом с лодкой

Как сообщает Daily Mail, Рису удалось сфотографировать одного из самых крупных крокодилов Австралии, известного под именем Доминатор. Несмотря на пугающую репутацию, хищник не причинил вреда никому из людей, хотя и следовал за лодкой в течение нескольких минут. На прыжок крокодила спровоцировало лакомство, предложенное пассажирами лодки — они явно не ожидали такого эффекта.
Нам сказали, что он — один из самых агрессивных крокодилов в регионе, но тогда он выглядел довольно ручным. Он просто следовал за нами, а затем вышел поздороваться
Рис Кроули
Это было настоящим открытием, и оно определённо заставляет нас ценить это животное гораздо больше после такого личного знакомства. Они такие большие и мощные!
Рис Кроули
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