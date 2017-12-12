6-метровый крокодил Доминатор вызвал панику у туристов, выпрыгнув рядом с лодкой

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6-метровый крокодил Доминатор вызвал панику у туристов, выпрыгнув рядом с лодкой

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Шестиметровый крокодил выпрыгнул в полуметре от лодки с туристами во время их экскурсии по реке Аделейд, Австралия. 25-летний строитель из Квинсленда Рис Кроули успел сделать снимок речного хищника, и теперь тот может похвастаться полупарадным портретом.

Как сообщает Daily Mail, Рису удалось сфотографировать одного из самых крупных крокодилов Австралии, известного под именем Доминатор. Несмотря на пугающую репутацию, хищник не причинил вреда никому из людей, хотя и следовал за лодкой в течение нескольких минут. На прыжок крокодила спровоцировало лакомство, предложенное пассажирами лодки — они явно не ожидали такого эффекта.

Нам сказали, что он — один из самых агрессивных крокодилов в регионе, но тогда он выглядел довольно ручным. Он просто следовал за нами, а затем вышел поздороваться

Рис Кроули

Это было настоящим открытием, и оно определённо заставляет нас ценить это животное гораздо больше после такого личного знакомства. Они такие большие и мощные!

Рис Кроули

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