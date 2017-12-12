На кого променял нынешнюю невесту принца Гарри Меган Маркл её бывший муж

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На кого променял нынешнюю невесту принца Гарри Меган Маркл её бывший муж

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24-летняя фотомодель Шарлотта Маккинни отдыхает в ресторане-баре у воды Blue Marlin Ibiza Los Cabos на Ибице и покоряет отдыхающих своими шикарными формами в узком леопардовом купальнике.

По данным Daily Mail, она встречается с кинопродюсером Тревором Энгельсоном, который в 2014 году развёлся с Меган Маркл — будущей женой принца Гарри.

<p>Шарлотта стала известна благодаря своему &#34;<a href="https://www.instagram.com/charlottemckinney/?hl=ru" target="_blank">инстаграму&#34;</a>, на который подписано 1,3 млн человек.</p>

<p>Девушку с аппетитными формами заметили модные стилисты и стали приглашать на съёмки с 2014 года.</p>

<p>Шарлотта — начинающая модель и актриса без какого-либо образования в сфере искусства или модельного бизнеса.</p>

<p>По данным Daily Mail, она встречается с кинопродюсером Тревором Энгельсоном</p>

<p>Американская актриса Меган Маркл и владелец продюсерской компании Underground Тревор Энгельсон начали встречаться ещё в 2004 году.</p>

А сентябре 2011-го на Ямайке перед лицами 102 гостей они связали свои судьбы узами брака. На тот момент его состояние оценивалось в $10 млн.

<p>Тревор сильно переживал расставание с Меган</p>

Через три года пара развелась. Известно, что Тревор сильно переживал расставание с Меган и после этого не был замечен ни с одной голливудской красавицей. До освещения отношений с принцем Гарри Меган встречалась с пятым наследником престола на протяжении шести месяцев тайно.

<p>Фото: © REUTERS/Andy Stenning/Pool</p>

Автор:
АХ
Алина Хохлова
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