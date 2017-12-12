На кого променял нынешнюю невесту принца Гарри Меган Маркл её бывший муж

24-летняя фотомодель Шарлотта Маккинни отдыхает в ресторане-баре у воды Blue Marlin Ibiza Los Cabos на Ибице и покоряет отдыхающих своими шикарными формами в узком леопардовом купальнике.

По данным Daily Mail, она встречается с кинопродюсером Тревором Энгельсоном, который в 2014 году развёлся с Меган Маркл — будущей женой принца Гарри.

А сентябре 2011-го на Ямайке перед лицами 102 гостей они связали свои судьбы узами брака. На тот момент его состояние оценивалось в $10 млн.

Через три года пара развелась. Известно, что Тревор сильно переживал расставание с Меган и после этого не был замечен ни с одной голливудской красавицей. До освещения отношений с принцем Гарри Меган встречалась с пятым наследником престола на протяжении шести месяцев тайно.