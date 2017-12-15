"Мы потеряли работу и не жалеем, ведь теперь можно путешествовать в фургоне"

Когда Оливия Магилл и Мэтт Боттинг из Великобритании потеряли работу, они решили отправиться в путешествие. Теперь пара странствует на автофургоне и за 7 месяцев уже дважды объехала всю Европу.

25-летняя Оливия и 31-летний Мэтт работали в туристической компании, а когда их уволили, решили отправиться навстречу собственной мечте, рассказывает Daily Mail.

Когда мы работали, мы всегда были заняты, и у меня было мало времени, чтобы отправиться в путешествие. Это было то, что я хотел сделать очень долго Мэтт Боттинг

Мэтт потерял работу на несколько месяцев раньше Оливии и к моменту её "освобождения" успел купить и оборудовать фургон. Затем пара отправилась в путешествие на своём передвижном доме.

Мы объездили всю Европу: отправились во Францию, а затем в Бельгию, Голландию, Германию, Швецию, Финляндию и Норвегию. Затем мы вернулись и совсем недавно побывали в Шотландии и Уэльсе. Мэтт Боттинг

Молодые люди утверждают, что их близкие поддерживают эту затею, хотя во время путешествия возникали и некоторые проблемы. Так, однажды пара попала под сильнейший ливень и несколько дней не могла покинуть фургон. А однажды Оливии и Мэтту пришлось провести все выходные в маленьком норвежском городке — у автомобиля сломался двигатель, и некому было его починить. Тем не менее в ближайшее время влюблённые не планируют заканчивать своё путешествие — в их планах посещение Азии и тропических лесов.