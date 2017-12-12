Новой девушкой Горы из "Игры престолов" стала миниатюрная студентка из Канады

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Новой девушкой Горы из "Игры престолов" стала миниатюрная студентка из Канады

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Актёр Хафтор Бьёрнссон, известный по роли Григора Горы Клигана в сериале "Игра престолов", взял себе в избранницы миниатюрную девушку из Канады по имени Келси Хенсон. Всё бы ничего, но разница в росте Бьёрнссона и Хенсон поражает! Миниатюрная девушка рядом с огромным кавалером выглядит почти неприлично.

Хафтор Бьёрнссон и Келси Хенсон познакомились в сентябре этого года в баре Earls Kitchen+Bar в Альберте, когда Гора посетил соревнования Strongman

<p>Фото © Instagram/ kelc33</p>

На тот момент девушка работала в баре официанткой. Актёр зашёл туда на обед, Келси попросила автограф, фото, слово за слово... с тех пор они вместе

<p>Фото © Instagram/ kelc33</p>

Всё бы ничего, но разница в росте Бьёрнссона и Хенсон поражает! Рост Хафтора — 205 см, а девушки — 158!

<p>Фото © Instagram/ kelc33</p>

Тем не менее это их ни чуть не смущает. Пара встречается с сентября и поехала в совместное путешествие. Недавно они были в Исландии

На прошлой неделе просто отлично провела время в Исландии, встретила замечательных людей, получила бесценный опыт. Спасибо, Хафтор Бьёрнссон за то, что показал мне Исландию!

Келси Хенсон

<p>Фото © Instagram/ kelc33</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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