Новой девушкой Горы из "Игры престолов" стала миниатюрная студентка из Канады

Хафтор Бьёрнссон и Келси Хенсон познакомились в сентябре этого года в баре Earls Kitchen+Bar в Альберте, когда Гора посетил соревнования Strongman
На тот момент девушка работала в баре официанткой. Актёр зашёл туда на обед, Келси попросила автограф, фото, слово за слово... с тех пор они вместе
Всё бы ничего, но разница в росте Бьёрнссона и Хенсон поражает! Рост Хафтора — 205 см, а девушки — 158!
Тем не менее это их ни чуть не смущает. Пара встречается с сентября и поехала в совместное путешествие. Недавно они были в Исландии
На прошлой неделе просто отлично провела время в Исландии, встретила замечательных людей, получила бесценный опыт. Спасибо, Хафтор Бьёрнссон за то, что показал мне Исландию!
Келси Хенсон
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