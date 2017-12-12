Мама Джастина Бибера наконец сказала, что думает о Селене Гомес

Звёздная пара столько раз уже расставалась и снова сходилась... Но после очередной попытки сына возобновить отношения со своей бывшей возлюбленной Селеной Гомес, его мама не смогла промолчать.

Пока Бибер и Гомес предпочитают оставаться в стороне от камер, его мама Пэтти Маллетт раздаёт интервью о том, что думает о 25-летней Селене.

Я почти ничего не знаю об их отношениях, потому что сын редко рассказывает о своих чувствах, но мне нравится эта девочка Пэтти Маллетт

Я во всём поддерживаю Джастина, и если он любит Селену, значит, я тоже люблю её. Мы были знакомы уже давно, и между нами есть особая связь. Я думаю, Селена просто чудесная Пэтти Маллетт

Также она рассказала BuzzFedd, что поддержит любой выбор своего сына. По мнению Патти Маллетт, в Голливуде, где так много соблазнов, особенно важно найти человека, который станет опорой и поддержкой.

Напомним, что Селена Гомес и Джастин Бибер начали встречаться в 2011 году. Влюблённые несколько раз расставались и вновь сходились.