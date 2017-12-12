Учёный из Японии объяснил, как работает новая оптическая иллюзия с зигзагами

Исследователь Кохке Такахаши из Университета Чуко опубликовал работу, в которой рассказал о новой оптической иллюзии: часть волнистых линий на изображении кажутся зигзагообразными. Учёный объяснил, что восприятие кривизны зависит от цвета линий, сообщает Daily Mail.

Оказывается, восприятие кривых линий начинает сбоить, если они изображены на сером фоне. В этом случае волнистые линии, цвет которых меняется на "пиках" и "спадах", кажутся зигзагообразными. Этот эффект психолог назвал "слепотой на кривизну".

Этот эффект так силён, что, если смотреть на участок, который кажется углом, трудно поверить, что все линии волнистые Кохке Такахаши

Интересно, что даже сам Кохке Такахаши не знает, почему мозг воспринимает линии таким образом. Однако иллюзия позволила учёному сделать предположение, что в спорных ситуациях угол имеет приоритет перед плавной линией. Психолог планирует и дальше изучать оптические иллюзии, чтобы найти нейрофизиологические механизмы, отвечающие за их восприятие.