Как модель plus size Эшли Грэм закрепила свой успех на страницах Vogue

Известная модель plus size Эшли Грэм появилась на страницах Vogue Italia. Девушка предстала в сексуальном образе в нижнем белье от бренда Dolce & Gabbana и тут же выложила новые фото на своей странице в "Инстаграме".

30-летняя Грэм поучаствовала в интимной чёрно-белой фотосессии для Vogue Italia

Фотографом модели стал знаменитый портретный и фешен-фотограф Натаниэль Голдберг, работавший с Робертом Паттинсоном, Хавьером Бардемом и др.

Над образом девушки работала известный своими сотрудничествами с Benetton, Jimmy Choo, David Yurman, Colcci, H&M, Chloe визажист Диана Кендал

Образ Эшли в новой фотосессии считается провокационным благодаря своей откровенности

Во время съёмок модель примерила на себя работы таких брендов, как Dolce & Gabbana, Brandon Maxwell и Marina Rinaldi

Девушка заверила, что в процессе обработки её снимков не применялся фотошоп

Стоит отметить, что это не первое появление Эшли на страницах Vogue. В январе 2017 года она впервые появилась на обложке журнала

Карьеру Эшли начала в 12 лет, когда девушка получила предложение о сотрудничестве от модельного агентства I&I

В 15 лет Грэм заключила договор с Ford Models, после чего её фото появились на страницах журнала для подростков YM

Наибольшую популярность девушка получила, работая с линией нижнего белья для полных девушек марки Lane Bryant

В 2010 году рекламный ролик этого бренда с участием Грэм собрал на YouTube более 800 тыс. просмотров

За свою карьеру она также успела отметиться на обложках Vogue, Harper's Bazaar, Glamour и Elle UK

Известная модель весит 91 кг и обладает пышными формами, но ничуть не стесняется этого

Ведь благодаря своей полноте в феврале этого года Эшли стала лицом Michael Kors. Позже она появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue

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