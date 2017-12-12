Фото Эмили Ратаковской в русской бане собрало 600 тыс. лайков за 8 часов

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Фото Эмили Ратаковской в русской бане собрало 600 тыс. лайков за 8 часов

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26-летняя модель Эмили Ратаковски поделилась в "Инстаграме" сексуальным снимком в русской бане в Нью-Йорке, США.

На "инстаграм" Эмили подписано 15 миллионов человек. Свой последний пост Эмили подписала "Люблю русскую баню. А также фильм "Лицо со шрамом".

Loves a Russian bathhouse. Also, Scarface.

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on

Впрочем, многие поспешили поддержать модель и актрису, а некоторые раскритиковали её за подобные пристрастия, в том числе и русские пользователи Сети.

Ну а кто же не любит русскую баньку-то?

Пользователь Курьер_Леса

Кто ж не любит русскую баню)) Только те, кто духом не чисты и совестью, ибо русская парилочка всю нечисть сразу выгоняет

Пользователь Владимир3Р.

Русская баня может быть только в России... да и ванна тож)

Пользователь ДПрекрасное

Эмили Ратаковски снялась голой в отеле в Марокко

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