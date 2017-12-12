Фото Эмили Ратаковской в русской бане собрало 600 тыс. лайков за 8 часов

На "инстаграм" Эмили подписано 15 миллионов человек. Свой последний пост Эмили подписала "Люблю русскую баню. А также фильм "Лицо со шрамом".
Впрочем, многие поспешили поддержать модель и актрису, а некоторые раскритиковали её за подобные пристрастия, в том числе и русские пользователи Сети.
Ну а кто же не любит русскую баньку-то?
Пользователь Курьер_Леса
Кто ж не любит русскую баню)) Только те, кто духом не чисты и совестью, ибо русская парилочка всю нечисть сразу выгоняет
Пользователь Владимир3Р.
Русская баня может быть только в России... да и ванна тож)
Пользователь ДПрекрасное
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