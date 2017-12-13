Канадские фанаты забросали хоккеистов 24 тысячами плюшевых медведей

Массовый выброс мягких игрушек был приурочен к 23-й ежегодной благотворительной акции Teddy Bear Toss, после которой все игрушки будут направлены в 60 местных благотворительных учреждений.

Канадские хоккейные болельщики выбросили на лёд 24 605 плюшевых игрушек во время игры между командами "Калгари Хитмен" и "Мус Джо Уорриорз" на стадионе "Скоушабэнк-Сэдлдоум".

Благотворительная акция проводится уже не первый год. Своё начало она берёт в 1995 году, когда болельщики собрали чуть больше 1,3 тысячи мягких игрушек. Разумеется, на время акции встреча была приостановлена. В 2015 году был побит рекорд среди выброшенных игрушек на лёд — 28 815 плюшевых мишек.

Акцию Teddy Bear Toss проводят не только "Калгари Хитмен", но и другие команды, причём не ограничиваясь Канадой. Выброшенные на площадку плюшевые мишки отправятся в детские учреждения.