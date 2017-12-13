А в Австралии лето: пара занялась жарким сексом на пляже средь бела дня (видео)

На общественном пляже Henley Beach в Аделаиде, Австралия, влюблённые не успели снять купальники, когда их настигла страсть.

Солнце ещё высоко, а этим двоим не терпится отдаться страсти, и вот — среди сумок и пустых бутылок, не стесняясь посторонних, они занялись любовью, пишет Daily Mail.

Видео было опубликовано одним из свидетелей в "Инстаграме" в двух частях, совместные просмотры насчитывают около 100 тыс. за первые сутки. Пользователи Сети в целом остались недовольны такой выходкой влюблённых. Одни отметили, что именно из-за таких граждан жителей Аделаиды считают бескультурными. Другие предположили, что лучше бы они зашли в воду или спрятались в палатке.

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