Очевидцы сняли на видео, как хозяйка отчаянно пытается спасти собаку

В Брайтоне из-за сильного шторма волны буквально смыли собаку, гуляющую по пляжу, но хозяйка питомца не дала погибнуть своему четвероногому другу.

На кадрах можно увидеть, как девушка вбегает в ледяную воду, но её тут же с головой накрывает сильная волна и отбрасывает на берег. В этот момент один из очевидцев заметил, что очередная прибивающая к берегу волна несёт собаку.

Девушка кидается к своему питомцу и хватает его рукой, но не успевает встать, как вдруг волна снова сбивает её с ног, и девушка выпускает из рук собаку. Сквозь воду животное с трудом пытается выйти на сушу, но в этот момент ему помогает один из очевидцев.

Алессанди Интинни, которая стала свидетелем спасения собаки, заявила, что девушке повезло выжить и остаться невредимой. А в благотворительной организации по спасению жизни на море вокруг берегов Великобритании заявили, что собаки в большинстве случаев спасают себя сами, как в данном случае произошло с этой девушкой.