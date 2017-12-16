"В 18 весила 120 кг и не верила в диеты, в 20 сбросила 50 кг и всё ещё не верю"

20-летняя Ченай Баучер из австралийского города Квинсленд потеряла 50 килограммов без каких-либо диет. Девушка похудела благодаря кроссфиту и пауэрлифтингу.

До своих 18 лет Ченай весила 120 кг.

"Я не хотела, чтобы меня видели люди, и не выходила из дома. Мне хотелось просто спрятаться" Ченай Баучер

За три недели до своего 20-го дня рождения девушка приступила к активным работам над своим телом

Ченай понимала, что будет совмещать диету и спорт. Поэтому она выбрала второй вариант и приступила к кроссфиту и пауэрлифтингу

За короткие три недели австралийка сбросила 10 кг. В течение следующего года — ещё 25

Ченай не просто занималась каждый день. Она занималась интенсивным фитнесом 11 раз в неделю! Пять из них — с персональным тренером

Я прошла через тяжёлое испытание. Но это стало образом жизни. Теперь я ощущаю боль, если не тренируюсь" Ченай Баучер

Несмотря на то что девушка не сидела на диете, она отказалась от всех вредных продуктов

Из рациона исключались еда и напитки "из пакетиков". Девушка принимала только здоровую пищу

Благодаря своей колоссальной работе австралийка смогла снизить вес со 120 до 70 кг

Сегодня Чена успешный фитнес-тренер. В будущем она планирует создать программу для похудения и линию одежды для худеющих людей