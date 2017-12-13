Google с помощью "Касты" рассказал, что искали в 2017 году

Итак, на середину декабря самыми хайповыми темами оказались следующие: "россия канада", "футбол кубок конфедераций", "спартак терек" "спейси", "матильда", "вдудь", "навальный 2018", "собчак в президенты", "каталония референдум 2017", "оксимирон гнойный", "окси дизастер", "конор макгрегор флойд мейвезер", "кирил серебрянников", "олег яковлев", "баталов", "вера глаголева", "антон носик", "задорнов", "броневой", "честер беннингтон", "хворостовский", "теракт в питере", "ураган москва", "100 лет революции", "биткоин", "майнинг", "блокчейн", "зонд кассини фото", "лунное затмение 2017", "игра престолов 7 сезон 7 серия", "время первых смотреть онлайн", "дружко шоу 2", "хованский маликов", "сказочное бали", "маликов хованский", "лалаленд", "ленинград экстаз", "фиаско братан", "деспасито", "скачать шейп оф ю", "фестиваль молодёжи в сочи", "аритмия фильм 2017", "президент франции макрон", "между нами тает лед", "харви вайнштейн скандал".
- Популярные
- По времени