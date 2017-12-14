Учёные нашли самое старое беспозвоночное на Земле — живую акулу, которой 512 лет

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Учёные нашли самое старое беспозвоночное на Земле — живую акулу, которой 512 лет

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Фото © Соцсети

Рекордсменом оказалась гренландская акула, которая появилась на свет, предположительно, в 1505 году.

Датские учёные полагают, что нашли самое старое беспозвоночное на планете — гренландскую акулу, возраст которой составил, по их подсчётам, 512 лет.

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Возраст хищника удалось определить благодаря радиоуглеродному анализу хрусталика глаза, который сравнивали с данными 28 гренландских акул, а также по размеру тела. Дело в том, что эти гренландские акулы растут очень медленно — по одному сантиметру в год. Нынешний же рекордсмен — это самка длиной пять с половиной метров.

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Предыдущий рекорд долгожительства среди позвоночных также принадлежал представителю гренландских полярных акул, возраст которого был равен 392 годам.

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Об этой разновидности известно мало. Принято считать, что гренландские акулы мигрируют в Северной Атлантике и Северном Ледовитом океане. Но в 2013 году глубоководная научно-исследовательская подводная лодка заметила четырёхметровую хищницу в Мексиканском заливе.

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