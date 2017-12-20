Всё равно никто не поверит! Кажется, у нас есть фото, на котором сам Бэнкси

Во время поездки в Вифлеем 24-летний британский турист Джейсон Стеллиос сфотографировал за работой неизвестного граффера, а позже обнаружил аналогичный рисунок на сайте Бэнкси. Теперь мужчина убеждён: в его объектив попал самый загадочный художник современности.

Когда Джейсон Стеллиос делал снимок, он даже не догадывался, какая "редкая птица" попала в его объектив.

Я просто подумал, что это один из уличных художников, которые приходят, чтобы разрисовать стену, и решил его сфотографировать Джейсон Стеллиос

Фотография, которая позволила британцу вычислить уличного художника, до сих пор находится на официальном сайте и в "инстаграме" Бэнкси. Daily Mail предполагает, что в объектив туриста попал художник James Ame , известный как Ame72, и это позволяет предположить, что Бэнкси — лишь один из псевдонимов Джеймса. Впрочем, существует множество версий насчёт реальной личности художника, и ни одна из них пока не имеет неопровержимых доказательств.