Макконахи застукали в Майами с двумя девушками, которые выпивали с ним топлес

48-летний актёр сейчас снимается в комедии "Пляжный бездельник", которая должна выйти в 2018 году.

Папарацци снова поймали Мэттью Макконахи во время съёмок комедии "Пляжный бездельник" (The Beach Bum). В этот раз актёр в эпатажном наряде проводил время с полуголыми моделями. Компания курила и пила алкогольные напитки на пляже в Майами, сообщает The Sun.

48-летний Мэттью был одет в рубашку с цветочным орнаментом, которая сливалась с такими же шортами. Две девушки, которые снимались вместе с ним, выбрали наряды попроще, сняв их верхнюю часть.

Фильм "Пляжный бездельник" выйдет на экраны в 2018 году. В нём Мэттью сыграет роль бунтаря-отщепенца Мундога, который предпочитает не обращать внимания на социальные нормы и жить на полную катушку.