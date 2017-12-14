Макконахи застукали в Майами с двумя девушками, которые выпивали с ним топлес

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Макконахи застукали в Майами с двумя девушками, которые выпивали с ним топлес

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Фото © Соцсети

48-летний актёр сейчас снимается в комедии "Пляжный бездельник", которая должна выйти в 2018 году.

Папарацци снова поймали Мэттью Макконахи во время съёмок комедии "Пляжный бездельник" (The Beach Bum). В этот раз актёр в эпатажном наряде проводил время с полуголыми моделями. Компания курила и пила алкогольные напитки на пляже в Майами, сообщает The Sun.

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48-летний Мэттью был одет в рубашку с цветочным орнаментом, которая сливалась с такими же шортами. Две девушки, которые снимались вместе с ним, выбрали наряды попроще, сняв их верхнюю часть.

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Фильм "Пляжный бездельник" выйдет на экраны в 2018 году. В нём Мэттью сыграет роль бунтаря-отщепенца Мундога, который предпочитает не обращать внимания на социальные нормы и жить на полную катушку.

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