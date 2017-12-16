8-летний мальчик: Санта, не дари мне игрушки — лучше помоги моей больной подруге

8-летний Люк Бедфорд из Великобритании верит в Санта-Клауса и, как и многие дети, пишет ему письма с просьбами о подарках. Но в этом году мальчик попросил доброго волшебника не об игрушках, а о деньгах на лечение Орлы Эрмитаж — двоюродной сестры своего лучшего друга.

Мальчик написал Санта-Клаусу, что в этом году он не хочет игрушку на Рождество, но ему нужна срочная помощь для нового друга, борющегося с раком. Люк даже не видел Орлу до написания письма, но был готов на всё, чтобы помочь больной девочке.

Единственное, чего я хочу на Рождество, это денег на благотворительность Люк Бедфорд

Люк объяснил, что друг Томас рассказал ему о своей шестилетней кузине, которая уже пять лет борется с опухолью мозга, находится в очень плохом состоянии и отчаянно нуждается в помощи.

Это очень плохо. Я не знаю, что это такое, но я знаю, что это очень плохо. Я не хочу подарков, я хочу, чтобы Санта помог. Благотворительность может помочь Орле и другим людям, а у моего друга останется двоюродная сестра Люк Бедфорд

Взрослым о письме рассказал старший брат Люка Джеймс. Когда письмо Люка передали маме Орлы Сьюзан, женщина расплакалась. Она рассказала, что дочь заболела в возрасте десяти месяцев и за пять лет успела пережить операцию, а также много курсов химиотерапии. В какой-то момент болезнь отступила, но этой весной опухоль вновь начала расти. Теперь семья девочки ждёт результатов новой схемы лечения.

Если химия работает, мы узнаем об этом перед Рождеством. От этого очень много зависит. Мы понимаем, что это может быть наше последнее Рождество с Орлой Сьюзан Эрмитаж

На прошлой неделе Люк лично пришёл в больницу к девочке и остался в восторге от своей новой подруги.

Он сказал маме, что хотел бы, чтобы Орла была его кузиной Сьюзан Эрмитаж

Теперь семья Люка открыла страницу по сбору средств на лечение Орлы и других больных детей. Мальчику уже удалось собрать 1300 фунтов стерлингов (~100 тысяч рублей). Похоже, Санта решил всё-таки исполнить необычную просьбу доброго ребёнка.