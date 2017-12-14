Поезд протаранил фуру, подарив местным жителям годовой запас бекона

Фургон, гружённый мясными продуктами для компании Colorado Meat and Seafood, пересекал железную дорогу и застрял прям на рельсовых путях. Водитель в целях безопасности покинул грузовик и пытался связаться с машинистом CSX, чтобы тот остановился перед переездом, пишет New York Post.

Но машинист не получил сообщения от застрявшего на рельсах дальнобойщика, в результате поезд влетел в фургон на полной скорости и разорвал его пополам.

Примечательно, что представители Colorado Meat and Seafood отказались от услуг перевозчика и не стали беспокоится о возвращении товара. В итоге огромное количество бекона досталось местным жителям, которые стали собираться у места происшествия на запах.

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Приехавшие на вызов уборщики дали жителям лишь час, чтобы собрать продукты, потом они расчистят рельсы от еды и мусора. Этого хватило, чтобы на полотне остались лишь коробки...

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