Поезд протаранил фуру, подарив местным жителям годовой запас бекона

Читайте также

Поезд протаранил фуру, подарив местным жителям годовой запас бекона

7
Фургон, гружённый мясными продуктами для компании Colorado Meat and Seafood, пересекал железную дорогу и застрял прям на рельсовых путях. Водитель в целях безопасности покинул грузовик и пытался связаться с машинистом CSX, чтобы тот остановился перед переездом, пишет New York Post.

<p>Фото © Соцсети</p>

Но машинист не получил сообщения от застрявшего на рельсах дальнобойщика, в результате поезд влетел в фургон на полной скорости и разорвал его пополам.

<p>Фото © Соцсети</p>

Примечательно, что представители Colorado Meat and Seafood отказались от услуг перевозчика и не стали беспокоится о возвращении товара. В итоге огромное количество бекона досталось местным жителям, которые стали собираться у места происшествия на запах.

<p>Фото © Соцсети</p>

Такое чувство, что мы никогда не ели. Хотя понятно: скоро Рождество, денег ни у кого нет, а тут — бекон с небес

Жительница Лейкленда Джесси Вулард

<p>Фото © Соцсети</p>

Действительно, местный воздух пропитан беконом

Корреспондент Fox 13 Альсидес Сегуи

<p>Фото © Соцсети</p>

Приехавшие на вызов уборщики дали жителям лишь час, чтобы собрать продукты, потом они расчистят рельсы от еды и мусора. Этого хватило, чтобы на полотне остались лишь коробки...

Грузовик с сыром перевернулся на шоссе, и полиция через Twitter просит крекеры

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!