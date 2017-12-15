На древних скульптурах обнаружили богов с таинственными сумочками

Международная группа исследователей предположила, что такая маленькая деталь, похожая на сумку, объединила в себе скульптурное творчество совершенно разных эпох.

Специалисты изучили скульптуры древних народов мира и обратили внимание, что на большинстве из них есть один и тот же предмет в виде небольшой сумки на ручке.

Древние скульптуры были созданы разными народами в разные эпохи, но примечательно, что жители того времени никак не могли взаимодействовать друг с другом.

Авторы исследования заявили, что первую сумку обнаружили ещё в 1996 году во время раскопок в храмовом комплексе Гёбекли-Тепе на территории Турции. По их мнению, сумка может быть связана с легендами о шумерских и аккадских божествах Ануннаках.

Впрочем, огромное количество статуй и барельефов, демонстрирующих эту сумку, было также обнаружено у финикийской, этрусской, ассирийской и других культур: например, на статуях воинов в мексиканском городе тольтеков Тула-де-Альенде. Даже в Индонезии оказались резные фигурки с изображением этого символического предмета.

Учёные озадачились значением сумки на древних скульптурах и выдвинули одну из версий — что столь значимый предмет служил символом пищи и воды, вследствие чего обладающие им боги были способны одарять простых смертных бесконечными дарами. По другой версии, сумка каким-то образом могла быть связана с пришельцами, спустившимися на планету, чтобы подарить человеку ценные знания.