Семь "золотых корыт", вошедших в топ-101 самых роскошных яхт 2017 года

Boat International опубликовал список 101 самых роскошных суперяхт 2017 года. Среди них оказалась парусная яхта российского миллиардера Андрея Мельниченко и "Чёрная жемчужина" Олега Бурлакова.

"Чёрная жемчужина" (Black Pearl). Стоимость яхты — €250 млн (19,6 млрд рублей по нынешнему курсу)

"Чёрная жемчужина" (Black Pearl) — 106-метровая парусная суперяхта Project Solar от Oceanco. Владелец — бизнесмен Олег Бурлаков. Олигарх назвал судно в честь парусного корабля из знаменитого фильма "Пираты Карибского моря".

"Чёрная жемчужина" является одной из крупнейшей среди когда-либо построенных в Голландии. На борту судна имеется спа-бассейн, большая гидромассажная ванна, два катера и beach club. Шесть кают, которые вмещают 12 гостей. Максимальная скорость лодки —17,5 узла.

Al Lusail

Al Lusail — 123-метровая мегаяхта, над архитектурой которой работали специалисты Lürssen, а дизайн экстерьера разработала британская студия H2 Yacht Design. Судно обладает стальным водоизмещающимся корпусом шириной 23 метра и алюминиевой надстройкой.

Sailing Yacht A. Стоимость — €400 млн (31 млрд рублей по нынешнему курсу)

Sailing Yacht A — крупнейшая парусная яхта, построенная по заказу российского миллиардера Андрея Мельниченко. Судно имеет длину 136 метров и высоту в восемь этажей, на ней имеются вертолётная площадка и три 90-метровые мачты. Стоимость яхты оценивается в €400 млн (31 млрд рублей по нынешнему курсу).

"Авива" (Aviva)

На строительство крупнейшей яхты в истории верфи Abeking & Rasmussen потребовалось 33 месяца. 68-метровое судно принадлежит 80-летнему бизнесмену из Лондона и владельцу футбольного клуба Tottenham Hotspur — Джо Льюису, состояние которого оценивается в £4 млрд (315 млрд рублей по нынешнему курсу).

Яхта оборудована переговорной комнатой и залом для биржевых операций, кинозалом, двумя столовыми, тренажёрным залом и гостевой каютой. Бизнесмен хранит на судне некоторые экспонаты из своей частной коллекции: картины Модильяни, Матисса, Пикассо, Климта, Дега и другие.

"Юбилей" (Jubilee). Стоимость — $100 млн (5,9 млрд по нынешнему курсу)

110-метровая мегаяхта имеет шесть палуб и 15 кают. Проектированием внутреннего интерьера занимался дизайнер Сэм Соржиованни. Jubilee — крупнейшая яхта, когда либо построенная в Нидерландах. За внешний вид судна отвечал дизайнер из России Игорь Лобанов.

"Вера" (Faith)

96-метровое судно разработано архитектурной компанией De Voogt. За дизайн интерьера отвечала Redman Whiteley Dixon, за декор — Chahan Interior Design. На яхте имеется собственный клуб, в котором потолком служит дно большого бассейна.

"Арети" (Areti). Стоимость — €115–125 млн (7,9–8,6 млрд рублей по нынешнему курсу)

Яхта "Арети" имеет длину 85 метров. Судно было выпущено на одной из самых дорогих верфей мира — Lürssen. За концепцию, наружный и внутренний дизайн отвечала студия Winch Design. Яхта принадлежит бывшему олимпийскому велосипедисту. На лодке располагаются спа-салон, большая паровая баня и сауна, бассейн.