Папа римский: Не спорьте с дьяволом, он гораздо умнее нас

Во время интервью на католическом телеканале TV2000 папа римский высказался по поводу главного противника небесных сил и о его интеллекте, заявив, что Сатана "намного умнее, чем мы, и любая попытка вступить с ним в контакт закончится плачевно".

Он перевернёт всё внутри вас вверх дном, а голова ваша будет идти кругом. Если вы вовремя не поймёте, что происходит, всё закончится плохо. Он злой. И он не туман, он человек Папа римский

Понтифик регулярно ссылается на дьявола в своих проповедях и использует множество терминов для его обозначения: например, называет его Злой, Вельзевул и Великий Дракон.

А недавно 80-летний папа Франциск решил внести изменения в молитву "Отче наш". По его мнению, фразу "Не введи нас во искушение" можно назвать провокационной. Исходя из этого, можно подумать, что "Бог выбирает, ввести ли человека в искушение или нет". Понтифик напомнил, что во Франции уже внесли изменение в текст молитвы, который теперь гласит: "Не позволь нам поддаться искушению". При такой формулировке вся вина в искушении лежит на человеке.