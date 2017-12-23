Простые способы упаковать новогодний подарок (7 коротких видео)

Если вы решили подарить бутылку вина или шампанского, вам потребуется нестандартная длинная упаковка. И вот как её сделать
Книга — лучший подарок, но и она нуждается в стильной обёртке. Например, такой
Вы считаете стандартные подарочные пакеты слишком скучными? Сихо Масуда — тоже
Вот мы и добрались до классической упаковки с бантом. Несколько простых шагов — и она у вас в руках
Ещё один вариант упаковки с бантом — на этот раз в стиле оригами (для настоящих самураев)
А это ёлочка под ёлочку — для истинных ценителей новогодней атрибутики
Ну а если вы решили не усложнять себе задачу и подарить деньги, то покажите, что вы всё-таки старались, сделав конвертик вручную
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