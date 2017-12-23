Простые способы упаковать новогодний подарок (7 коротких видео)

Многие из нас долго и тщательно выбирают подарки для друзей и близких, а потом кучей сваливают их под ёлку, не в силах придумать достойную упаковку. Вы тоже из тех, кто видит красивые коробки с бантами только в рождественских фильмах? Тогда советы от гуру подарочной упаковки Сихо Масуда вам точно пригодятся.

Если вы решили подарить бутылку вина или шампанского, вам потребуется нестандартная длинная упаковка. И вот как её сделать

Книга — лучший подарок, но и она нуждается в стильной обёртке. Например, такой

Вы считаете стандартные подарочные пакеты слишком скучными? Сихо Масуда — тоже

Вот мы и добрались до классической упаковки с бантом. Несколько простых шагов — и она у вас в руках

Ещё один вариант упаковки с бантом — на этот раз в стиле оригами (для настоящих самураев)

А это ёлочка под ёлочку — для истинных ценителей новогодней атрибутики

Ну а если вы решили не усложнять себе задачу и подарить деньги, то покажите, что вы всё-таки старались, сделав конвертик вручную