Школьник расстроил волонтёров, попросив у Санты кроме обуви счастливую жизнь

Каждый год дети из бедных семей Нового Орлеана оставляют свои пожелания на Дереве ангелов, а волонтёры стараются исполнить их мечты. Но в этом году они столкнулись с неразрешимой задачей: ученик начальной школы попросил у Санты новую обувь и более счастливую жизнь.

Первым записку девятилетнего ребёнка прочитал член местного совета Джей Бэнкс. Мужчина хотел исполнить мечту какого-нибудь незнакомого ребёнка, и неожиданно обнаружил, что это не в его силах. Джей поделился находкой на своей странице в "Фейсбуке", рассказав, что первый раз видит такое детское желание.

Это, должно быть, одна из самых печальных вещей, которые я когда-либо видел Джей Бэнкс

Мужчина отметил, что обычно дети просят игрушки, велосипеды или современные гаджеты, но никто и никогда не просил у Санты счастья в сочетании с новой обувью.

Пользователи "Фейсбука" вызвались помочь ребёнку: многие из них были готовые купить ему обувь, другие же отметили, что в первую очередь он нуждается в друге и наставнике. Увы, никто из взрослых не придумал, как подарить мальчику более счастливую жизнь. Похоже, с исполнением такого желания справится только настоящий Санта-Клаус.