Комик накормил детский хор острым перцем и спел вместе с ними песню на Рождество

Блогер подчеркнул, что дал детям острый перец, чтобы "добавить немного дополнительной страсти к музыке".

YouTube-блогер Чили Клаус решил провести предновогодний эксперимент, в ходе которого ни один ребёнок не смог удержаться от слёз. Для этого датский комик угостил Хор хернингских мальчиков одним из самых острых перцев в мире и попросил исполнить рождественский гимн "O, придите, все верующие". Кашель, слёзы и героические попытки допеть до конца — в этом видео прекрасно всё!

Чили Клаус рассказал, что попросил мальчиков съесть так называемый перец-привидение. Его острота исчисляется примерно миллионом баллов по специальной шкале Сковилла. Удивительно, что некоторые из участников эксперимента даже не моргнули глазом во время исполнения гимна.