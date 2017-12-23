Учёные доказали, что люди, у которых есть сёстры, счастливее остальных

Во время исследования был опрошен 571 человек, возраст этих людей варьировался от 17 до 25 лет.

Хорошенько подумайте перед тем, как в следующий раз ругаться со своей сестрой. Ведь учёные доказали, что наличие сестры делает жизнь лучше во много раз!

Исследователи из Лестерского университета Де Монфорт обнаружили, что люди, у которых есть сестра, чувствуют себя более счастливыми и являются в большинстве своём оптимистами. Для этого были опрошены более 570 человек в возрасте от 17 до 25 лет, сообщает Independent.

Участники заполняли психологические анкеты, которые использовались для оценки целого ряда вопросов, в том числе психического здоровья и позитивного мировоззрения. Оказалось, что именно сёстры дают возможность своим братьям и сёстрам быть более открытыми и коммуникативными в проявлении своих чувств. Полученные результаты прокомментировал профессор Тони Кэссиди.

Сёстры поощряют более открытое общение, способствуют сплочённости семьи. Мальчики имеют склонность к замалчиванию своих эмоций. С появлением девочки это правило нарушается Тони Кэссиди