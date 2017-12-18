Байкер в костюме Санты помог задержать автоледи, сбившую пешехода (видео)

На записи на 01:15 видно, как чёрная машина сбивает пешехода, проезжая на красный свет. С той самой секунды любительская съёмка Криса становится важным следственным документом, и он лично решил поучаствовать в задержании беспощадного водителя. Лишь на четвёртой минуте и тридцатой секунде записи его удалось поймать.
За три дня с того момента, как монтаж видеоролика попал в Сеть, его посмотрели больше 800 тыс. раз. Пользователи на всех языках мира пишут благодарности мотоциклисту в костюме Санты и выражают признательность за его гражданский подвиг.
- Популярные
- По времени