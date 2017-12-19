Франция признала "120 дней Содома" маркиза де Сада национальным достоянием

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Франция признала "120 дней Содома" маркиза де Сада национальным достоянием

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Французские власти признали рукопись одного из самых известных произведений маркиза де Сада национальным достоянием, чтобы помешать её продаже на аукционе в Париже. Аукционист Клод Агуттес планировал выручить за рукопись около шести миллионов евро, сообщает Daily Mail.

Роман "120 дней Содома, или Школа разврата" был написан маркизом де Садом в 1785 году во время заключения в Бастилии и не печатался до XX века. Сам автор считал рукопись утерянной во время штурма Бастилии, однако в действительности она была найдена в его камере и передана маркизу де Вильнёв-Тран, в семье которого и хранилась на протяжении нескольких поколений. Отметим, что "утерянный" де Садом манускрипт представляет собой 12-метровый свиток.

Последний владелец рукописи Жерар Леритьер был арестован французскими властями по обвинению в мошенничестве. В ближайшее время манускрипт должен был снова уйти в частные руки, однако благодаря признанию его национальным достоянием этого не случится. Министерство культуры Франции пообещало аукционисту Клоду Агуттесу выкупить "120 дней Содома" по рыночной цене.

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