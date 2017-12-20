Учёные нашли животное, которое считалось вымершим ещё 100 лет назад

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Учёные нашли животное, которое считалось вымершим ещё 100 лет назад

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Гребнехвостую мульгару обнаружили во время научного мониторинга окружающей среды в национальном парке "Стюрт" в Австралии.

По словам эколога из Университета Нового Южного Уэльса Ребекки Вест, им удалось сделать невероятное открытие, поскольку гребнехвостую мульгару удалось впервые засечь в австралийском регионе.

Этот вид когда-то был широко распространён в песчаных средах, но оказался на стадии вымирания из-за влияния кроликов, кошек и лисиц. Представитель вида весит около 150 граммов и имеет светлый мех и густой хвост с чёрным гребнем

Ребекка Вест

До недавнего времени гребнехвостую мульгару считали вымершим около века назад животным. Её легко спутать с ближайшим сородичем — двугребнехвостой мульгарой, но внешне они отличаются видом хвоста — у двугребнехвостой он пышнее.

Ответственный за территории национальных парков и заповедников дикой природы Джейми Норрис заявил, что учёные сделали находку в очень удачное время и работают они в рамках проекта "Дикая пустыня". Его целью является возвращение видов млекопитающих, которые не встречались в естественной среде обитания более 90 лет.

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