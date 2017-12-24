Роскошный поезд времён королевы Виктории отремонтируют к свадьбе принца Гарри

Локомотив времён королевы Виктории впервые за много лет будет полностью отремонтирован. В последний раз капитальные работы над экспонатом велись в 1960-х годах. Поезд будет готов к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится в мае.

Королева Виктория была первым монархом, который проехал на этом поезде. Это произошло в 1842 году

В 1869 году королева пожелала иметь свой собственный поезд, в котором бы ездили только она и члены её семьи

Так появился роскошный поезд, украшенный золотой резьбой, шёлком и сатином

В 1895 году королева выделила средства из собственного бюджета для покраски вагонов в золото

В транспорте было оборудовано несколько купе для королевы и её семьи, место для туалетных принадлежностей, комнатки для слуг

В вагоне Виктории был установлен специальный колокольчик, которым можно было попросить машиниста замедлить движение

Королева использовала поезд для более чем ста путешествий по Великобритании

Самое известное из них — поездка в Балморал. Во время путешествия монарх приказала остановить поезд, чтобы полюбоваться видами Шотландии

Последнюю поездку на королевском поезде Виктория совершила 6 ноября 1900 года, всего за несколько месяцев до её смерти — 22 января 1901 года

В 2003 году поезд подвергался реконструкции, но капитального ремонта не было

Полноценная реконструкция локомотива была произведена в 1960-х годах

С тех пор краска на поезде потрескалась, а мебель обветшала. Средства на восстановление раритета выделил анонимный меценат

Реставраторы планируют закончить работу над транспортом до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится в мае 2018 года

В данный момент поезд находится в Национальном музее железных дорог в Йорке