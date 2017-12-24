Роскошный поезд времён королевы Виктории отремонтируют к свадьбе принца Гарри

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Роскошный поезд времён королевы Виктории отремонтируют к свадьбе принца Гарри

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Локомотив времён королевы Виктории впервые за много лет будет полностью отремонтирован. В последний раз капитальные работы над экспонатом велись в 1960-х годах. Поезд будет готов к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится в мае.

Королева Виктория была первым монархом, который проехал на этом поезде. Это произошло в 1842 году

<p>Фото © The Trustees of The British Museum</p>

В 1869 году королева пожелала иметь свой собственный поезд, в котором бы ездили только она и члены её семьи

<p>Фото © swns.com/Alex Cousins</p>

Так появился роскошный поезд, украшенный золотой резьбой, шёлком и сатином

<p>Фото © swns.com/Alex Cousins</p>

В 1895 году королева выделила средства из собственного бюджета для покраски вагонов в золото

<p>Фото © swns.com/Alex Cousins</p>

В транспорте было оборудовано несколько купе для королевы и её семьи, место для туалетных принадлежностей, комнатки для слуг

<p>Фото © swns.com/Alex Cousins</p>

В вагоне Виктории был установлен специальный колокольчик, которым можно было попросить машиниста замедлить движение

<p>Фото © swns.com/Alex Cousins</p>

Королева использовала поезд для более чем ста путешествий по Великобритании

<p>Фото © swns.com/Alex Cousins</p>

Самое известное из них — поездка в Балморал. Во время путешествия монарх приказала остановить поезд, чтобы полюбоваться видами Шотландии

<p>Фото © swns.com/Alex Cousins</p>

Последнюю поездку на королевском поезде Виктория совершила 6 ноября 1900 года, всего за несколько месяцев до её смерти — 22 января 1901 года

<p>Фото © swns.com/Alex Cousins</p>

В 2003 году поезд подвергался реконструкции, но капитального ремонта не было

<p>Фото © swns.com/Alex Cousins</p>

Полноценная реконструкция локомотива была произведена в 1960-х годах

<p>Фото © swns.com/Alex Cousins</p>

С тех пор краска на поезде потрескалась, а мебель обветшала. Средства на восстановление раритета выделил анонимный меценат

<p>Фото © swns.com/Alex Cousins</p>

Реставраторы планируют закончить работу над транспортом до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится в мае 2018 года

<p>Фото © swns.com/Alex Cousins</p>

В данный момент поезд находится в Национальном музее железных дорог в Йорке

<p>Фото © swns.com/Alex Cousins</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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