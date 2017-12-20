Карманник за одну ночь украл 53 мобильника, спрятав их в купальнике под одеждой

22-летний Алин Марин из Румынии умудрился украсть больше пятидесяти мобильных телефонов на концерте Royal Blood в Бирмингеме, спрятав их в обтягивающий купальник под своей одеждой. К несчастью для карманника, всё это время за ним наблюдали полицейские, которые не позволили ему оставить добычу при себе.

Алин Марин был задержан при выходе из концертного зала Arena Birmingham. При себе у него обнаружили 53 мобильных телефона, которые вор вытащил у посетителей концерта. Удерживать такое количество техники Алину помогал специальный компрессионный купальник, скрытый под его одеждой, сообщает Daily Mail.

После задержания Алину Марину было предъявлено обвинение в краже. Мужчина признал свою вину, а в понедельник, 18 декабря, суд Бирмингема приговорил его к трём годам заключения. В свою очередь, британская полиция ещё раз напомнила гражданам о необходимости быть бдительными в общественных местах.