Карманник за одну ночь украл 53 мобильника, спрятав их в купальнике под одеждой

Алин Марин был задержан при выходе из концертного зала Arena Birmingham. При себе у него обнаружили 53 мобильных телефона, которые вор вытащил у посетителей концерта. Удерживать такое количество техники Алину помогал специальный компрессионный купальник, скрытый под его одеждой, сообщает Daily Mail.
После задержания Алину Марину было предъявлено обвинение в краже. Мужчина признал свою вину, а в понедельник, 18 декабря, суд Бирмингема приговорил его к трём годам заключения. В свою очередь, британская полиция ещё раз напомнила гражданам о необходимости быть бдительными в общественных местах.
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