Копию "Происхождения видов" с пометками Дарвина на полях купили за $1 млн

Копия "Происхождения видов" Чарльза Дарвина с авторскими пометками на полях продана с аукциона "Кристис" за £778 тысяч (более $1 млн.). Ранее эксперты полагали, что максимальная сумма, которую удастся выручить за эту книгу, — £495 тысяч.

Копия главного труда Чарльза Дарвина, которая долгое время считалась утерянной, продана с аукциона "Кристис" за рекордные £778 тысяч. В течение полутора веков книга хранилась в семье палеонтолога Мельхиора Неймайра. Ранее рекордной считалась стоимость другого экземпляра этой же книги, проданной за £269 тысяч в июле 2017 года, сообщает Daily Mail.

Особую ценность этому экземпляру придают пометки, сделанные самим Чарльзом Дарвином, — автор указал, какие изменения следует внести в следующее издание книги. Отметим, что первый тираж "Происхождения видов" состоял всего из 1250 экземпляров и был раскуплен в первый же день.