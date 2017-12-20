В США родилась "24-летняя" девочка, эмбрион которой был заморожен в 1992 году

Ребёнок появился на свет из эмбриона, который 24 года хранился в замороженном состоянии.

26-летняя жительница штата Теннесси родила девочку, которая появилась из эмбриона, замороженного в октябре 1992 года, когда самой маме был всего год. Новорождённая Эмма стала первым ребёнком, эмбрион которого был заморожен так долго, сообщает Mirror.

Эмбрион был помещён в матку Тины Гибсон в Национальном центре донорства эмбрионов в Ноксвилле в марте этого года. 25 ноября девушка родила абсолютно здорового ребёнка.