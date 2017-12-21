Дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур опубликовали совместное голое фото в джакузи

Сёстры Румер, Таллула и Скаут — дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур — сделали совместную фотографию в ванне и выложили результат в "Инстаграм". Как к этому отнеслись их знаменитые родители, неизвестно.

Младшая из сестёр — 23-летняя Таллула — позирует для фотографии с мороженым в руках, 29-летняя Румер и 26-летняя Скаут сидят рядом в одинаковых позах. Отметим, что, несмотря на отсутствие одежды, фото получилось довольно невинным — возможно, таким образом девушки хотели показать, что они по-прежнему близки, как в детстве.

Публикация от tallulah (Youthful Slimelord) (@buuski) Дек 16, 2017 at 4:27 PST

Подписчики оценили сестринскую любовь двенадцатью тысячами лайков и двумя сотнями комментариев. Некоторые из них отметили, что родителей девушек эта фотография просто убьёт. Впрочем, на следующем снимке в "инстаграме" Таллулы Деми Мур не выглядит слишком уж недовольной поведением дочерей.