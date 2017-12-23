Как из некрасивых поддонов сделать уютные поддончики (пошаговая инструкция)

Мастер резьбы по дереву Пол Джекмен показал, как своими руками из промышленных поддонов сделать оригинальные домашние поддоны. Умелец описал процесс создания легко и с юмором.

Вот так выглядят готовые поддончики — они полностью сделаны из дерева. В качестве материалов использовались испанский кедр, белый дуб, красный дуб, сосна, ольха, вяз, тополь, клён и берёза — все те деревья, из которых делают промышленные поддоны.

Перед началом работы Джекмен рассортировал дерево.

После рассортировки дощечки проходят через строгальный станок. Каждый элемент обрабатывается до тех пор, пока поверхность не будет полностью гладкой. Сначала обрабатываются толстые материалы, потом тонкие.

Далее дощечки сортируются на три части: хорошее дерево, дерево с дефектами, дерево с большими дефектами.

Доски с небольшими дефектами обрезаются торцовочной пилой, а доски с большими дефектами обрабатываются настольной пилой.

Перед склеиванием доски сортируются по размеру.

Джекмен отбирает доски размером до 3,5 дюйма (8,89 сантиметра).

Дощечки склеиваются.

Для эффективного сцепления используются зажимы.

Так как требовалось много зажимов, Пол решил воспользоваться и собственным методом.

Далее склеенные доски обрабатываются настольной пилой. Толщина каждого блока — 1/2 дюйма (1,27 см).

Итак, доски отполированы и вырезаны по размерам.

Дощечки вновь собираются вместе.

Все материалы склеиваются между собой и оставляются на ночь для просушки. Вновь используются зажимы.

Каждый блок проходит через строгальный станок. Надо сделать так, чтобы длина всех досок была одинаковой.

Теперь, когда все блоки одинакового размера, можно их склеить.

Не забудьте убрать лишний клей!

Блоки оставляются на просушку.

Доски вновь проходят через через строгальный станок. Следующим этапом к блокам прикрепляются новые дощечки.

Когда клей наконец высыхает, зажимы убираются.

После просушки блоков Джекмен вырезал из дерева фигуры для держателей.

После работы на поверхности доски может появиться трещина.

Для решения проблемы используется специальное вещество с компонентом смолы. Средство заполняет все трещинки.

Далее очередь шлифовки.

Теперь очередь держателей! Они проходят через торцовую пилу.

Для соединения элементов держателей используются клей и малярная лента.

Затем клей используется по всему периметру держателей.

Зажимы удаляются. Острая поверхность обрабатывается наждачной бумагой.

В финальном этапе на держателях Джекмен печатает фирменное клеймо.

Для отделки досок используется водное масло Waterlox. И наконец они готовы!

Каждая готовая подставка — уникальна. Второй такой вы не найдёте!

Полное видео: