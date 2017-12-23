Как из некрасивых поддонов сделать уютные поддончики (пошаговая инструкция)

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Как из некрасивых поддонов сделать уютные поддончики (пошаговая инструкция)

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Мастер резьбы по дереву Пол Джекмен показал, как своими руками из промышленных поддонов сделать оригинальные домашние поддоны. Умелец описал процесс создания легко и с юмором.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Вот так выглядят готовые поддончики — они полностью сделаны из дерева. В качестве материалов использовались испанский кедр, белый дуб, красный дуб, сосна, ольха, вяз, тополь, клён и берёза — все те деревья, из которых делают промышленные поддоны.

Перед началом работы Джекмен рассортировал дерево.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

После рассортировки дощечки проходят через строгальный станок. Каждый элемент обрабатывается до тех пор, пока поверхность не будет полностью гладкой. Сначала обрабатываются толстые материалы, потом тонкие.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Далее дощечки сортируются на три части: хорошее дерево, дерево с дефектами, дерево с большими дефектами.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Доски с небольшими дефектами обрезаются торцовочной пилой, а доски с большими дефектами обрабатываются настольной пилой.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Перед склеиванием доски сортируются по размеру.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Джекмен отбирает доски размером до 3,5 дюйма (8,89 сантиметра).

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Дощечки склеиваются.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Для эффективного сцепления используются зажимы.

Так как требовалось много зажимов, Пол решил воспользоваться и собственным методом.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Далее склеенные доски обрабатываются настольной пилой. Толщина каждого блока — 1/2 дюйма (1,27 см).

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Итак, доски отполированы и вырезаны по размерам.

Дощечки вновь собираются вместе.

Все материалы склеиваются между собой и оставляются на ночь для просушки. Вновь используются зажимы.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Каждый блок проходит через строгальный станок. Надо сделать так, чтобы длина всех досок была одинаковой.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Теперь, когда все блоки одинакового размера, можно их склеить.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Не забудьте убрать лишний клей!

Блоки оставляются на просушку.

Доски вновь проходят через через строгальный станок. Следующим этапом к блокам прикрепляются новые дощечки.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Когда клей наконец высыхает, зажимы убираются.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

После просушки блоков Джекмен вырезал из дерева фигуры для держателей.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

После работы на поверхности доски может появиться трещина.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Для решения проблемы используется специальное вещество с компонентом смолы. Средство заполняет все трещинки.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Далее очередь шлифовки.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Теперь очередь держателей! Они проходят через торцовую пилу.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Для соединения элементов держателей используются клей и малярная лента.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Затем клей используется по всему периметру держателей.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Зажимы удаляются. Острая поверхность обрабатывается наждачной бумагой.

В финальном этапе на держателях Джекмен печатает фирменное клеймо.

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Для отделки досок используется водное масло Waterlox. И наконец они готовы!

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Каждая готовая подставка — уникальна. Второй такой вы не найдёте!

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

<p>Фото © Imgur/JackmanWorks</p>

Полное видео:

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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