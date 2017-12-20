Чей кактус укротила Ирина Шейк. Модель снялась в образе сексуальной ковбойши

Зрители не оценили творческий порыв фотографа и оставили под видео полные замешательства комментарии.
Ирина абсолютно ошеломительна, но видео слишком нелепо. Я даже не понимаю, что это было
Ely
Я не уверен, что цель видео была такой, но вышло забавно
Tyler
Журнал Love выложил видео со съёмок и на своей странице в "Инстаграме", но и там пользователи оказались ничуть не добрее обитателей YouTube.
Как вам удалось сделать такое плохое видео с такой богиней, как Ирина?
loradiluca
Впрочем, большинство зрителей отметили, что даже странной режиссёрской задумке не удалось испортить красоту супермодели из России.
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