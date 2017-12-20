Чей кактус укротила Ирина Шейк. Модель снялась в образе сексуальной ковбойши

Супермодель Ирина Шейк приняла участие в съёмках рождественского календаря LOVE advent 2017. Девушка предстала в образе сексуальной ковбойши, укрощающей живой кактус в компании не менее сексуального ковбоя.

Зрители не оценили творческий порыв фотографа и оставили под видео полные замешательства комментарии.

Ирина абсолютно ошеломительна, но видео слишком нелепо. Я даже не понимаю, что это было Ely

Я не уверен, что цель видео была такой, но вышло забавно Tyler

Журнал Love выложил видео со съёмок и на своей странице в "Инстаграме", но и там пользователи оказались ничуть не добрее обитателей YouTube.

Публикация от LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine) Дек 20, 2017 at 12:55 PST

Как вам удалось сделать такое плохое видео с такой богиней, как Ирина? loradiluca

Впрочем, большинство зрителей отметили, что даже странной режиссёрской задумке не удалось испортить красоту супермодели из России.