Логово Бэтмена. В Канаде планируют построить дом на отвесной скале

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Логово Бэтмена. В Канаде планируют построить дом на отвесной скале

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Архитектор греческого происхождения из Великобритании Лаэртис Антониос Андо Вассилиу представил необычный проект под названием "Марала". Планируется, что дом будет расположен прямо на отвесной скале в Канаде. Из окон убежища открывается невероятный вид на окружающую природу, а под полом в буквальном смысле проплывает местная река Боу.

Дом для любителей пощекотать нервы располагается в окрестностях канадского Калгари

<p>Фото © laav.nl/ LAAV architects</p>

"Марала" — это изолированное здание, расположенное вдали от города, в лоне дикой природы

<p>Фото © laav.nl/ LAAV architects</p>

Над проектом работал архитектор Лаэртис Антониос Андо Вассилиу совместно с ADD Architects

<p>Фото © laav.nl/ LAAV architects</p>

Площадь дома составляет 45 кв. м, ещё 20 кв. м отведено для санузла и коммуникаций

<p>Фото © laav.nl/ LAAV architects</p>

Дом оборудован всем необходимым. На первом этаже располагается спальня с панорамными окнами

<p>Фото © laav.nl/ LAAV architects</p>

<p>Фото © laav.nl/ LAAV architects</p>

На втором уровне расположилась кухня

<p>Фото © laav.nl/ LAAV architects</p>

Из мебели в доме присутствуют только небольшой шкаф и столешница из известняка на кухне, совмещённая с барной стойкой

<p>Фото © laav.nl/ LAAV architects</p>

"Марала" выполнена из монолитного железобетона, стекла и чёрной стали

<p>Фото © laav.nl/ LAAV architects</p>

Предполагается, что дом придётся по вкусу тем, кто любит побыть вдали от шумного города. Цена на проект пока не представлена

<p>Фото © laav.nl/ LAAV architects</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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