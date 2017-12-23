Логово Бэтмена. В Канаде планируют построить дом на отвесной скале

Дом для любителей пощекотать нервы располагается в окрестностях канадского Калгари
"Марала" — это изолированное здание, расположенное вдали от города, в лоне дикой природы
Над проектом работал архитектор Лаэртис Антониос Андо Вассилиу совместно с ADD Architects
Площадь дома составляет 45 кв. м, ещё 20 кв. м отведено для санузла и коммуникаций
Дом оборудован всем необходимым. На первом этаже располагается спальня с панорамными окнами
На втором уровне расположилась кухня
Из мебели в доме присутствуют только небольшой шкаф и столешница из известняка на кухне, совмещённая с барной стойкой
"Марала" выполнена из монолитного железобетона, стекла и чёрной стали
Предполагается, что дом придётся по вкусу тем, кто любит побыть вдали от шумного города. Цена на проект пока не представлена
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