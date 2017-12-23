Сторожевой пост времён Второй мировой войны превратили в уютный коттедж

Пост "Морской сторож" располагается в небольшой деревне Шелдон на берегу реки Тайн, в английском графстве Девоншир

Сама деревня находится недалеко от местечка Слаптон, где в 1944 году во время операции "Тигр" немецкой армией было убито 749 военнослужащих США

В годы войны "Морской сторож" выполнял наблюдательную функцию. После войны он пришёл в негодность из-за солёной воды и птиц

Много лет пост использовали местные художники. В 2014 году его купил житель Девоншира

Хозяин признался, что здание было в плачевном состоянии. Потребовалось много времени для ремонта

После реставрации бывший пост превратился в милый коттедж со спальней, кухней и верандой с видом на Тайн. Рядом расположены зоопарк, боулинг и пляж

В доме также присутствуют все удобства: пол с подогревом, кондиционер, ванная комната

"Морской сторож" предлагается для аренды. Неделя в таком коттедже обойдётся в £1,1 тыс. (87 тыс. рублей по нынешнему курсу)