Сторожевой пост времён Второй мировой войны превратили в уютный коттедж

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Сторожевой пост времён Второй мировой войны превратили в уютный коттедж

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Пост "Морской сторож" располагается в небольшой деревне Шелдон на берегу реки Тайн, в английском графстве Девоншир

<p>Фото © uniquehomestays.com</p>

Сама деревня находится недалеко от местечка Слаптон, где в 1944 году во время операции "Тигр" немецкой армией было убито 749 военнослужащих США

<p>Фото © uniquehomestays.com</p>

В годы войны "Морской сторож" выполнял наблюдательную функцию. После войны он пришёл в негодность из-за солёной воды и птиц

<p>Фото © uniquehomestays.com</p>

Много лет пост использовали местные художники. В 2014 году его купил житель Девоншира

Хозяин признался, что здание было в плачевном состоянии. Потребовалось много времени для ремонта

<p>Фото © uniquehomestays.com</p>

После реставрации бывший пост превратился в милый коттедж со спальней, кухней и верандой с видом на Тайн. Рядом расположены зоопарк, боулинг и пляж

<p>Фото © uniquehomestays.com</p>

<p>Фото © uniquehomestays.com</p>

<p>Фото © uniquehomestays.com</p>

В доме также присутствуют все удобства: пол с подогревом, кондиционер, ванная комната

<p>Фото © uniquehomestays.com</p>

"Морской сторож" предлагается для аренды. Неделя в таком коттедже обойдётся в £1,1 тыс. (87 тыс. рублей по нынешнему курсу)

<p>Фото © uniquehomestays.com</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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