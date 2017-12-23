Сладкая парочка! Или как акробатка очаровала медведя своими трюками

Миллингер поделилась кадрами невероятной фотосессии с участием медведя по кличке Стефан.

Австрийская акробатка Стефани Миллингер устроила себе весьма необычную новогоднюю фотосессию, в которой принял участие настоящий медведь!

Девушка стала знаменитой после того, как стала финалисткой в немецком шоу талантов Das Supertalent. Она тренируется по семь часов в день и обладает 16-тысячной армией поклонников в "Инстаграме".

Но кроме уникальной гибкости Стефани, похоже, обладает ещё и удивительной смелостью. Спортсменка не испугалась косолапого и легко выполняла рядом с ним свои трюки. Мишка в свою очередь словно подыгрывает акробатке и даже кушает ягодки, которыми она угощает.

Завораживающие кадры сделала московский фотограф Ольга Баранцева. Чаще всего моделями в её снимках выступают настоящие медведи, волки, еноты, страусы, совы, крокодилы и змеи.